澎恰恰跨年 8萬人陪倒數最難忘
澎恰恰擔任故事原創的音樂劇《釧兒》好評不斷，他日前抽空和該劇演員張芳瑜、呂名堯、呂承祐、曾志遠合拍新年照，當天他因為行程趕，只有１小時梳化和拍照時間，所以他一到就跟大家說：「今天拍照採７秒拍。」嚇得演員們連忙跑到鏡子前拚命練習，５個人也許願2017《釧兒》的演出順利成功。
澎恰恰和許效舜合組的「鐵獅亮光團」今31日晚在台中首次參加跨年演出，他分享難忘跨年經驗，10年前在台南擔任跨年倒數歌手，第一首歌《快樂的出帆》唱到一半就停下來開始倒數，等倒數完，再繼續把那半首歌唱完，「這根本金氏世界紀錄」。他另主持的《黃金夜總會》曾在台中經貿夜市錄跨年晚會，當天現場達８萬人，「在夜市辦跨年，應該也是獨一無二」。
張芳瑜表示，有次跨年剛好在上海演出，是跨完年後開演的場次，演完已凌晨４點，讓她印象深刻。呂承祐也透露，有次和戲劇老師一起跨年，當時他回憶單戀失敗經驗，忍不住痛哭流涕，後來才明瞭，做任何事都一樣，要成功、進步就要挑困難的去執行才有成長。
呂名堯念大四時，與女友剛分手，一個人在台大宿舍頂樓看101煙火，他站的位置是逆風，煙霧把整個101都遮住，那時候突然覺得自己的人生也是這樣霧煞煞，眼淚不聽使喚流下來，因怕被旁人發現還不敢哭出聲，當時決定畢業後當兵，然後回台中當上班族、一輩子單身，只是現在沒有一項實現。
2017《釧兒》正式起跑，１月11、12日在桃園，２月24至26日在台南，４月21至23日在高雄，購票請洽兩廳院系統。
(中時)
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