有感都市人際關係冷漠 復興商工設計「感溫」作品
復興商工美工科8名畢業生有感於都市人際關係疏離，善用會隨溫度變化的材質，耗時1年，設計出一系列的「感溫」文創商品，每件包裝都是獨立的藝術品，作品榮獲校方舉辦的「元旦展」特優肯定，成為她們求學生涯最美的回憶之一。
學生鄭心婕說，都市生活忙碌，有感於人際關係逐漸疏離，同學們討論之後，想要透過設計作品，喚回人與人接觸的溫度，經過多方嘗試，決定以會隨溫度變化的材質，作為設計元素，當民眾接觸創作時，會有不一樣的顏色變化。
鄭心婕說，感溫包含感謝及感受溫度2大主題，感謝的設計運用在包裝上，感受溫度則是善用不同材質，融入到碗、筷、書籍、蠟燭及各式包裝等文創商品，人與人是互助的，當有溫度的存在，讓彼此的心靠得更近。
復興商工指出，元旦展以「永續、創新、再造」創意發想的主題，由美工、廣設、美術、室內設計等科學生參展，展出內容包括數位內容、傳統美術、包裝、產品、圖文傳播及媒體動畫等，無論是設計走向、概念表現、空間運用皆多元呈現，整個校園都是學生的伸展舞台。
校長王志誠強調，創意及創新思維是可以「教」出來的、是可以「學習」的，文化創意產業與創意教學缺一不可，學校塑造不同特色，以便學生投身於未來多變的市場。
(中時)
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