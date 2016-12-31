遮雨棚救一命 酒醉男5樓墜落僅骨折

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我要評比

年約40多歲廖姓男子疑因酒醉，30日10時許不慎從新北市板橋區四川路二段5樓住處墜樓，墜落在1樓遮雨棚，警消獲報到場，廖男意識清醒、渾身酒味，全身多處骨折，所幸送醫後無大礙，詳細墜落原因待進一步釐清。

(中時)