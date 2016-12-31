喬治麥可遺體解剖 警方：未獲具體結論

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警方今天表示，1980和1990年代英國流行樂偶像歌手喬治麥可（George Michael）的解剖檢查，未獲「具體結論」。

喬治麥可於耶誕日當天驟逝，他生前唱紅多支金曲，但盛名之累壓力也讓他後來嗑藥多年。

根據警方聲明：「喬治麥可的解剖檢查沒有得出結論，尚需進行進一步檢驗。相關檢驗結果要數週時間才能出爐。」

當局於29日對喬治麥可的遺體進行解剖檢查。1051230

(中央社)