蔡正元傳將淡出政壇 轉戰科技業
國民黨中央政策會執行長蔡正元傳將淡出政壇，據知情人士透露，蔡正元將轉戰科技業。蔡正元表示，他到國民黨中央任職是當「義工」，本就規畫等到下屆黨主席選完後，就要離開政壇。
據網媒《上報》報導，蔡正元將接任國內知名上市公司「淳安電子」董事長一職。蔡正元是在上周與友人的一場聚會中，明確跟友人說，日前他獲得台商朋友重金禮聘，將在明年2月到淳安公司任職，屆時他將辭去政策會執行長一職，決定淡出政壇的蔡正元看來心情頗佳，還要大家多支持、多買該公司股票。
蔡正元要轉換跑道，近日也開始在國民黨內傳開。據知蔡正元已私下口頭告知洪秀柱和部分黨內友人。一位黨務高層證實，蔡的確已口頭告知獲邀到企業界任職，但蔡正元還未提出辭呈或表明請辭，目前仍不清楚他的去留時間。
(集團連線報導)
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