CBA》「少俠」田壘復活 狂砍24分寫新高

田壘(左)投進5記三分球，拿下24分。(新華社)

33歲的田壘在中國大陸CBA奮戰，本季效力天津榮鋼，近期卻陷入低潮，不過他昨晚找回信心。面對山西汾酒，田壘投進5記3分球，摘下本季個人新高的24分，重拾昔日「少俠」身手，助球隊在主場以120比113勝出。

天津隊洋將泰勒，因累計技術犯規禁賽，此役雙方互換領先，直到第四節，田壘和外援傑特命中關鍵球，才分出勝負。天津隊洋將桑尼41分12籃板5抄截，傑特28分6籃板9助攻，田壘24分。山西隊洋將富蘭克林35分17籃板8助攻。

田壘季初備受重用，連6場先發，但上個月手感冰冷，昨天之前的15場比賽，合計只得38分，平均每場不到3分，且其中有8戰1分未得，也丟掉先發位置。

(中時電子報)