菲防長：美菲海軍聯合軍演可能避開南海

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菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）為改善與中國大陸間關係，已要求國防部長將美菲海軍聯合軍事演習的地點自爭議性的南海移開。

在杜特蒂宣布轉向親近大陸後，菲國已決定縮減與美國這個長期盟友的聯合軍演次數。

菲國國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）昨天在一項軍事慶典中告訴記者，杜特蒂已建議他尋找他處進行軍演。

他表示，可能將海軍演習移往面對南海的民答那峨（Mindanao）地區，以避免搔擾到鄰國。

杜特蒂10月訪問北京，並宣布鬆綁與華府間關係。美國自2002年以來，軍援菲國將近8億美元。（譯者：中央社徐睿承）1051231

(中央社)