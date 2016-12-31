北檢辦葡萄王案 董座曾盛麟200萬交保

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台北地檢署偵辦葡萄王生技公司涉竄改效期案，傳喚葡萄王董事長曾盛麟等人到案。檢方訊後依涉犯食品安全衛生管理法等，諭令曾盛麟新台幣200萬元交保候傳。

北檢昨天指揮調查局北部地區機動工作站等單位，持10張搜索票，到葡萄王公司等處搜索，並傳喚相關涉嫌人及證人共6人進行偵訊。

檢方訊後認為其中一名羅姓男子，涉犯食品安全衛生管理法等，諭令5萬元交保；曾盛麟胞姐曾美菁（葡眾企業總經理）訊後請回，她在律師陪同下離開北檢。

曾盛麟部分，檢方在今天凌晨2時許，依涉犯食品安全衛生管理法，諭令200萬元交保候傳。

曾盛麟完成交保離開北檢時，對於記者詢問是否有指示改標等問題，未做出任何回應。1051231

(中央社)