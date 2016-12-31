等了55年 全美首發雙性人出生證明

美國紐約市近來發出全國第一張「雙性（intersex）」的出生證明，由現年55歲的雙性人基南（Sara Kelly Keenan）獲得。(圖片取自thenewsrecorder)

美國紐約市近來發出全國第一張「雙性（intersex）」的出生證明，由現年55歲的雙性人基南（Sara Kelly Keenan）獲得，這也象徵除了男性、女性外，還有「第三性別」的認可。

據了解，1961年出生的基南天生有著男性的遺傳因子，也有女性的外生殖器，但體內卻同時具有男女雙性的內生殖器。起初被認為是男孩，但3週後拿到女孩出生證明，從16歲開始接受女性荷爾蒙療程，而她自己也偏好女性稱謂，直到長大後才發現身為雙性人的事實。

數十年來，基南不斷想爭取第三性別的權益，直到今年9月才獲得法官同意，將她駕照上性別欄改為「非二元性別（non-binary）」，現在終於拿到上頭寫有「雙性人」、而非男性或女性的出生證明。

他表示，下一步將努力取得雙性身分證，他認為不是每個雙性人都想這樣標記，但對於想這麼做的人，此選項必須存在。

(中時電子報)