男網一哥莫瑞在賽季揭幕戰 意外敗給高芬

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男網世界排名第一的英國名將莫瑞（Andy Murray）今天的穆巴達拉世界網球錦標賽（Mubadala World Tennis Championship）意外敗給比利時網球好手高芬（David Goffin）。

在這場賽季揭幕戰的準決賽中，莫瑞以7-6 (7/4)和6-4直落二敗給排名第11的高芬。莫瑞前5場與高芬的比賽都取得勝利。

26歲的高芬表示，「我發球情形相當好，這是我（今天）獲勝的關鍵。」

高芬明天將與加拿大的羅尼奇（Milos Raonic）和西班牙的納達爾（Rafael Nadal）比賽獲勝者爭奪冠軍頭銜。（譯者：中央社徐睿承）1051231

(中央社)