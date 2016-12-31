NBA》勇士最後一擊 活塞面具俠：當然由KD操刀

杜蘭特身高達7呎(約213公分)，對位常占上風。(美聯社資料照)

全能明星前鋒杜蘭特(Kevin Durant)加盟後，勇士隊該由誰來執行最後一擊？始終爭論不休。耶誕大戰中，杜蘭特操刀最後一投，被對手絆倒而摔倒在地。活塞前球星、「面具俠」漢米爾頓說，若給他選擇，想都不用想，當然交給杜蘭特。

漢米爾頓(Richard Hamilton)日前參加《CBS運動網》的節目，他表示，和柯瑞(Steph Curry)相比，杜蘭特的身高優勢，能製造更多犯規，雖然裁判通常不會在最後一投吹犯規，但KD在那種情況製造的犯規會更明顯，讓裁判一目了然。

(中時電子報)