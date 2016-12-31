葡萄王改標案 董座曾盛麟200萬交保

我要評比

檢調偵辦葡萄王改標售案，30日約談葡萄王董事長曾盛麟到案，晚間移送北檢複訊。（季志翔攝）

北檢偵辦葡萄王賣過期產品案，昨傳喚多名身穿制服的葡萄王員工提供資料。（陳志賢 攝）。

健康食品大廠葡萄王生技被爆料，疑涉竄改過期健康食品有效期限，台北地檢署29日指揮調查局北機站展開第一波偵查行動，傳喚葡萄王董事長曾盛麟等人到案、約談成品課長張安掙等10多名葡萄王員工。檢方今（12月31日）訊後依涉犯食品安全衛生管理法等，諭令曾盛麟新台幣200萬元交保候傳。

(集團連線報導)