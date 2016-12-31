解剖喬治麥可遺體 死因未有結論

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英國歌壇巨星喬治麥可（George Michael）在聖誕節離開人世，令許多歌迷心碎。(圖片取自美聯社)

英國歌壇巨星喬治麥可（George Michael）在聖誕節離開人世，享年53歲，消息傳出震驚各界。喬治麥可近40年演藝生涯銷售逾1億張專輯，唱過無數膾炙人口歌曲。而他的死因，經警方調查結果出爐，卻尚未有具體結論。

據了解，喬治麥可於耶誕日當天驟逝，經紀人李普曼（Michael Lippman）指出，喬治麥可死於心臟衰竭。

當局於29日對喬治麥可的遺體進行解剖檢查，但警方今天表示，喬治麥可的解剖檢查沒有得出結論，尚需進行進一步檢驗。相關檢驗結果要數週時間才能出爐。

(中時電子報)