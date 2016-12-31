迎向2017！「登大人」時刻 覺得自己像真正大人5行為

面對新的一年，在「登大人」的同時，實際年齡在增長，心智年齡也應該有所改變。（達志影像）

噹噹噹！明天就是2017年的開始了！對於許多人而言，2016年可謂變化多端的一年，台灣選出首位女總統、美國選出狂人「川普」總統，就連諾貝爾文學獎也破天荒地搬給民謠詩人「巴布狄倫」，然全世界恐攻依舊不斷發生，許多企業也傳出倒閉、裁員。

對於新的2017年，大家或多或少都有些期望，也盼自己能在新的一年能更成熟，也有人會覺得自己也「長一歲」了！在「登大人」的同時，實際年齡在增長，心智年齡也應該有所改變。以下為《宅宅新聞》刊載過的覺得「自己像真正大人5行為」，在即將面對新的一年的此刻，不妨來瞧瞧看吧！

●獨自吃飯時

日本漫畫《孤獨的美食家》風靡全亞洲，還拍了日劇讓民眾直流口水！或許年輕時，有些人會覺得自己吃飯有點孤單，甚至有些淡淡的哀戚。然隨著年紀增長後，其實自己一個人吃飯也是種享受，不必執著於吃飯要不停說話，反倒可以細細品嚐料裡的美味。

●喝熱湯覺得爽快時

對於台灣這種冬天依舊飆高溫的天氣而言，大多數人喜歡喝些冰涼的飲品。然殊不知，韓國知名「人蔘雞」可是當地人夏天必吃的料理。據傳，韓國人夏天喝熱湯時，還會說「太涼爽啦！」不過站在部分醫師角度而言，其實水也最好喝「溫」的比較好，原因是喝了冰水後，身體的熱量被冷水吸收掉一部分。以「養生」觀念訴求，可能年紀增長了，為了自己的健康也會多喝溫熱水取代冰水。

●繳帳單時

年經時和父母一起同住時，水費、電費、瓦斯費等都是爸媽連同家庭一併繳了。然隨著年紀增長，自己有經濟能力後，有人會選擇離家租房、甚至買房。而這時候，除要自己負擔房租、房貸外，繳交上述相關費用外，還有自己信用卡費、網路費等自己就需要處理了！好在現在很多帳單便利超商都能繳交，不用像過往一樣還要辛苦跑銀行三點半了。

●變得較不感性了…

我們都曾年輕過，當時多愁善感！年少輕狂！理想主義！浪漫不拘！回想起學生時，一個落葉、學長的一抹微笑，都能讓我們心動不已！然隨著年齡增長，壓力、責任變重時，或許我們眼界更開闊、思緒也更為理性，有時會遇到有種想笑也笑不出、想哭也哭不出來的感覺了。

●會想到父母時

以往年輕時，會把「朋友」放在第一位！做任何事也都只顧及到「兄弟」、「姊妹」的感受，然隨著年齡增長，看到父母年歲已大，也會開始考慮到父母的想法和感覺，也會更珍惜和家人相聚的時間。

(中時電子報)