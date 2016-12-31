USGS：日本東海岸清晨發生5.5地震

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美國地質調查所（USGeological Survey）指出，日本東海岸附近今天清晨發生規模5.5地震。

這起深度11公里的淺層地震發生在當地清晨5時，震央在東京東南方244公里處。

日本茨城縣大子鎮（Daigo）北北東方18公里處28日發生規模6.3地震，所幸未傳出傷亡或毀損報告。（譯者：中央社徐睿承）1051231

(中央社)