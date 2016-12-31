NBA》轉貼艾佛森照片 柯瑞：他影響我很大

柯瑞在IG上轉貼艾佛森這張照片。(翻攝柯瑞IG)

七六人傳奇球星、「戰神」艾佛森(Allen Iverson)，昨在IG上貼一張之前他前往中國大陸，參加活動的照片。結果被勇士明星後衛柯瑞(Stephen Curry)轉貼，柯瑞並向艾佛森表達敬意。

艾佛森10月出席大陸某場慈善高爾夫球比賽，昨在IG秀出當時的照片，並寫：「一個真正的高爾夫好手。」柯瑞在自己IG轉發此照片，註記「你們都不知道這張照片對我有多重要#經典」

柯瑞是艾佛森的忠實粉絲，很明顯，他是向AI致敬。2001年東區準決賽，柯瑞在場邊目睹AI的神奇表現；艾佛森率領的七六人和暴龍血戰7場，AI在第2與第5場，分別攻下54和52分，決勝第7戰，面對暴龍包夾策略，艾佛森傳出驚人的16次助攻。

「戰神」艾佛森(中)在2001年季後賽的神奇演出，激勵一整個世代。(美聯社資料照)

艾佛森2001年最終殺入總冠軍賽，渾身是傷的他，硬是從聲勢如日中天的湖人手中，搶下第一戰勝利，演出「小蝦米扳倒大鯨魚」的戲碼，讓專家全跌破眼鏡。柯瑞之前談到艾佛森說：「他改變籃球比賽，激勵了一整個世代」。

柯瑞轉貼艾佛森這張照片，也許有另一個意思，因為柯瑞是高爾夫狂熱份子。過去兩年，柯瑞受邀和美國總統歐巴馬(Barack Obama)一起打高爾夫球，不過柯瑞兩次都慘敗；柯瑞還透露，「歐巴馬總統在高爾夫場上很會噴垃圾話。」

(中時電子報)