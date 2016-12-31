冬令進補好搭配！坪林現榨茶油美味又安心
天涼入冬，來碗香噴噴的「包種茶油雞」、「茶油麵線」，絕對是冬令進補的最佳選擇！北部第一座茶油示範工廠就位在坪林，透過農會嚴格把關，從原料、烘焙、壓榨、過濾、沉澱、裝瓶到成品，全部安心看得見，是民眾美味健康油品的新選擇。
近來食安議題受到高度重視，消費者對於食用油的選擇也越來越講究，新北市坪林區農會自製的包種茶油，選用安全茶樹種籽壓榨，無任何添加物，搭配透明的廠房與友善的導覽動線，受到民眾肯定而熱賣。廠房的機器每天都不停歇的趕工生產，就是希望提供民眾最健康的優質油品。
坪林區農會總幹事林文恭表示：「我們所產製茶油原料，都有逐批控管來源並做追蹤紀錄，從源頭就開始嚴格把關，且結合觀光工廠方式，民眾可透過玻璃櫥窗一覽榨油的完整過程，保證絕對是100%純茶籽油，品質經得起考驗，歡迎民眾採購！」
農業局表示，新北市整合轄內各茶產區建立「新北好茶」品牌，強調「在地生產」、「製茶真功夫」及「安心又安全」等三大特色，當中又以坪林為最大產區，約占全市的6成。除了著名的文山包種茶外，也致力推展各項茶副產品。104年與農糧署共同輔導坪林區農會，成立國產茶油加工示範廠。就是希望推廣國產優質好油，期待民眾多多支持。
茶油的單元不飽和脂肪酸高達90%，因脂肪酸的組成與橄欖油相近，有「東方橄欖油」之稱。營養價值高，不但適合涼拌，耐高溫的特性也可用煎、煮、炒、炸的方式烹調，且味道清爽、溫和不燥熱的特性非常適合四季進補。購買資訊可洽：坪林區農會(02-26657227)或上坪林區農會官網選購。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。