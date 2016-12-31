冬令進補好搭配！坪林現榨茶油美味又安心

新北市坪林區農會自製的包種茶油。（新北市農業局提供）

天涼入冬，來碗香噴噴的「包種茶油雞」、「茶油麵線」，絕對是冬令進補的最佳選擇！北部第一座茶油示範工廠就位在坪林，透過農會嚴格把關，從原料、烘焙、壓榨、過濾、沉澱、裝瓶到成品，全部安心看得見，是民眾美味健康油品的新選擇。

近來食安議題受到高度重視，消費者對於食用油的選擇也越來越講究，新北市坪林區農會自製的包種茶油，選用安全茶樹種籽壓榨，無任何添加物，搭配透明的廠房與友善的導覽動線，受到民眾肯定而熱賣。廠房的機器每天都不停歇的趕工生產，就是希望提供民眾最健康的優質油品。

新北市坪林區農會自製的包種茶油。（新北市農業局提供）

坪林區農會總幹事林文恭表示：「我們所產製茶油原料，都有逐批控管來源並做追蹤紀錄，從源頭就開始嚴格把關，且結合觀光工廠方式，民眾可透過玻璃櫥窗一覽榨油的完整過程，保證絕對是100%純茶籽油，品質經得起考驗，歡迎民眾採購！」

農業局表示，新北市整合轄內各茶產區建立「新北好茶」品牌，強調「在地生產」、「製茶真功夫」及「安心又安全」等三大特色，當中又以坪林為最大產區，約占全市的6成。除了著名的文山包種茶外，也致力推展各項茶副產品。104年與農糧署共同輔導坪林區農會，成立國產茶油加工示範廠。就是希望推廣國產優質好油，期待民眾多多支持。

茶油的單元不飽和脂肪酸高達90%，因脂肪酸的組成與橄欖油相近，有「東方橄欖油」之稱。營養價值高，不但適合涼拌，耐高溫的特性也可用煎、煮、炒、炸的方式烹調，且味道清爽、溫和不燥熱的特性非常適合四季進補。購買資訊可洽：坪林區農會(02-26657227)或上坪林區農會官網選購。

(中時電子報)