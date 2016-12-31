董陽孜創作「福」！年節送禮有「藝」思

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書法藝術家董陽孜創作2017年「福」字，祈願新年平順穩當。（誠品提供）

明天就是2017年了，緊接著又是農曆年了！許多人除計畫好要到哪過節外，也會到親朋好友家過年，這時年節送禮也是門大學問。

在倒數揮別2016的同時，農曆春節也不遠了。誠品書店邀請書法藝術家董陽孜創作2017全新「福」字，推出藝術與美味兼具的「誠品福禮」。新春限定的福禮今年新增更多選擇，不僅有熱銷千萬片的「福田瓦煎燒」。

誠品「五果接福禮盒」嚴選年節必吃果物，以董陽孜經典五款福字包裝，象徵五福臨門。（誠品提供）

誠品也首度與台灣百年餅舖【舊振南】推出「五果接福禮盒」，備齊5種年節必吃點心。此外，更與近四百年歷史的日本酒廠【清酒月桂冠】首次合作「五福純米清酒醴盒」，春節可與親友品酩百年佳釀，把酒話桑麻。

誠品與董陽孜攜手饋歲至今已20年，歷年福字姿態、氣韻各異，象徵董陽孜對當年的總體觀察或來年的祈願。2017年新福字，字體平穩端正、均衡有力，蘊含祈願新年平順穩當。

又如2000年時，在福字旁外加千禧二字，紀念進入新世紀的關鍵年份；2012年、2013年及2014年則模擬新年生肖──龍、蛇、馬的姿態，讓福字更顯靈活生動。

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(中時電子報)