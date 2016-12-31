男人其實不愛巨乳？ 研究表示‧‧‧

最新科學研究指出，其實男人並非最愛巨乳，反而覺得堅挺且大小適中的胸型較讚。(圖片取自達志影像)

只要是男人必愛巨乳？這可不一定！最新科學研究指出，其實男人並非最愛巨乳，反而覺得堅挺且大小適中的胸型，比大卻下垂的巨乳來得讚！

捷克布拉格查理大學（Charles University）為了找出男人最愛哪種胸型，研究找來來自捷克、巴西、喀麥隆及納米比亞的267位男子做測試，向他們展示兩組不同大小及堅挺度的乳房。

最後發現，4國男性對乳房的偏好略有差異，但多數最愛中等大小的乳房，其次才是巨乳，最不能接受小胸部。不過4個國家的男性都喜歡堅挺的乳房。本研究刊登於《演化與人類行為》（Evolution and Human Behavior）期刊。

研究人員相信乳房堅挺與否標誌生育能力，但隨著年齡增長，乳房越來越難堅挺，而巨乳易因地心吸力而下垂，可能是男性們偏好中等大小乳房勝過巨乳的原因

(中時電子報)