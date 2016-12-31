跨年夜天氣穩！北部多雲 最低溫18度
今天（３１日）是２０１６年的最後一天，根據中央氣象局資料顯示，今天的氣溫會比昨天再回升一些，清晨低溫普遍在１６至１９度，感覺仍稍偏涼，而高溫則多了２至４度，預估北部及東半部大約２３至２５度，而中南部則在２７度左右，又再度回到溫暖舒適的天氣。
氣象局指出，跨年夜天氣大致穩定，為多雲到晴的天氣型態，台北市今晚的氣溫大約在１８度左右，將是近１０年最溫暖的跨年夜，各地大多在１９至２１度附近，建議民眾採洋蔥式穿法，適時調整穿著，到了元旦清晨氣溫則會再略降１度。
不過，在宜、花、東地區、大臺北東側及基隆北海岸雲量仍多，局部地區仍有短暫飄雨的可能，建議這些地區的朋友要參加跨年活動的話可以攜帶雨具備用，而迎接2017年第一道曙光，西部的天候條件比東部好。
另外提醒大家，臺南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有８到９級的強陣風，海面上的浪仍大，到海邊活動或是從事海上作業請特別注意安全。
至於空氣品質方面，金門、雲嘉南及高屏地區AQI對敏感族群不健康，其他為良好至普通(PM2.5)。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。