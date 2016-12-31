跨年夜天氣穩！北部多雲 最低溫18度

氣象局指出，台北市今晚的氣溫大約在１８度左右，將是近１０年最溫暖的跨年夜。(本報系資料照)

今天（３１日）是２０１６年的最後一天，根據中央氣象局資料顯示，今天的氣溫會比昨天再回升一些，清晨低溫普遍在１６至１９度，感覺仍稍偏涼，而高溫則多了２至４度，預估北部及東半部大約２３至２５度，而中南部則在２７度左右，又再度回到溫暖舒適的天氣。

氣象局指出，跨年夜天氣大致穩定，為多雲到晴的天氣型態，台北市今晚的氣溫大約在１８度左右，將是近１０年最溫暖的跨年夜，各地大多在１９至２１度附近，建議民眾採洋蔥式穿法，適時調整穿著，到了元旦清晨氣溫則會再略降１度。

不過，在宜、花、東地區、大臺北東側及基隆北海岸雲量仍多，局部地區仍有短暫飄雨的可能，建議這些地區的朋友要參加跨年活動的話可以攜帶雨具備用，而迎接2017年第一道曙光，西部的天候條件比東部好。

另外提醒大家，臺南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有８到９級的強陣風，海面上的浪仍大，到海邊活動或是從事海上作業請特別注意安全。

至於空氣品質方面，金門、雲嘉南及高屏地區AQI對敏感族群不健康，其他為良好至普通(PM2.5)。

(中時電子報)