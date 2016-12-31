台劇團國際發光「2017年法國外亞維儂藝術節」獲選名單公布

我要評比

傳承、創新「蒂摩爾古薪舞集」推出新作《似不舞【s】》，舞名取自排灣族傳統舞蹈「四步舞」諧音。（蒂摩爾古薪舞集提供）

台灣劇團好演技、好創意！為台爭光好驕傲！文化部為拓展台灣表演藝術國際空間、增進台灣表演團隊國際視野、建立與專業人士交流平台，同時持續輔導台灣表演團隊與國際舞台接軌，今年徵選三個台灣團隊參與「2017年法國外亞維儂藝術節」。

經由文化部進行公開徵件，今年共有43個團隊報名，經評選後錄取三個團隊，名單為正取（依遞件順序排列）：蒂摩爾古薪舞集（演出作品―似不舞【s】）、無獨有偶工作室劇團（演出作品―魯拉魯先生的草地）、FOCA福爾摩沙馬戲團（演出作品―一瞬之光）；另選出備取2名，第1名為戲盒劇團（演出作品―湊熱鬧）、第2名為許程崴製作舞團（演出作品―禮祭）。

每年7月舉辦的亞維儂藝術節，是全球表演藝術重要盛會之一，而同時間由民間發起舉辦的外亞維儂藝術節，更以其十足活力與無限創意，吸引數十萬藝術愛好者及專業人士前往觀賞，成為劇團競演、專業社群交流及劇院挑選節目的重要舞台。

「2017年法國外亞維儂藝術節」將於7月7日至30日舉辦，台灣三個團隊將在亞維儂的絲品劇院進行演出，與來自世界各國近千個表演團隊一同競技、觀摩、交流。

文化部將延續過往的投入與累積，透過團隊合作、集體呈現的策略，使台灣的表演藝術創意年年在國際舞台展現。預期此次參演團隊將再度受到國際藝壇及觀眾矚目，獲得更亮麗的成績！

(中時電子報)