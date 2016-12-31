美股今年最後交易日收黑 科技股領跌

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美股今天在2016年最後交易日下挫，交易清淡，由蘋果（Apple）和其他重量級科技股領跌大盤，然而主要指數年線漲勢凌厲。

道瓊工業指數終場下跌57.18點，或0.29%，收在19762.60點；標準普爾500指數下跌10.43點，或0.46%，收在2238.83點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌48.971點，或0.90%，收在5383.117點。（譯者：中央社徐睿承）1051231

(中央社)