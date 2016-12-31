駐巴西希臘大使之死 疑似情殺

巴西刑警今天證實了駐巴西希臘大使、59歲的阿密里迪斯（Kyriakos Amiridis）之死。警方在里約都會地區1處交流道1輛被棄置燒毀的汽車內發現他的屍體。

據環球電視台里約電視頻道（RJTV）報導，犯罪動機為情殺。負責偵辦此案的警官已向法院聲請逮捕4名嫌犯，其中包括外交官的巴西籍妻子奧里維拉（Francoise de Sousa Oliveira Amiridis）和軍警費柳（Sergio Gomes Moreira Filho）。

據報導，軍警和奧里維拉兩人是情人關係。警方未透露另外2名嫌犯的身分。

希臘大使在26日失蹤，但他的妻子48小時後才報警，稱阿密里迪斯駕駛1輛出租汽車獨自外出，但實際上卻是在妻子的娘家被殺害，凌晨棄屍。

阿密里迪斯和奧里維拉住在巴西行政首都巴西利亞，21日即前往妻子娘家度假。兩人一起生活15年，育有1名10歲的女兒。

阿密里迪斯從去年元月起擔任駐巴西希臘大使。2001至2004年他曾擔任駐里約希臘總領事。他的外交生涯從1985年在雅典開始，曾被派駐塞爾維亞、比利時、荷蘭和利比亞。

涉嫌犯下罪行的軍警已經作證。經方將對受害人租用的汽車、案發現場的1組沙發和安全錄影畫面重新進行鑑驗。1051231

(中央社)