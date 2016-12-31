【石韻揭諦--印石巧雕展】從中原古代玉器見證工藝美

「貴妃醉酒」。（善伯石製作，史博館提供）

在華人社會傳統中，遇到重要場合，除了簽名，很多時候需要「印章」來證明！而這些印石其實也代表了中華工藝之美！國立歷史博物館為了向民眾介紹各類印石，並宣場印石文化與其工藝文化。史博館特別舉辦易玖愚先生珍藏之「石韻揭諦―印石巧雕展」，展出40多件作品，及其拓片，讓觀眾一覽印石之美。

中國的印章文化淵遠流傳，歷數千年而未止，至今仍被視為代表個人且具法律效力的標誌之一，且發展成為具有極高度藝術價值的文物。歷史上許多古文明皆有印章文化，運用方寸之物代表個人，達到締結契約、確認身分等作用，是人類歷史發展到高度文明的一大重要象徵。從兩河流域的滾筒印章、古印度的鈕扣印章、古埃及與中國的多樣

式印章，雖然發展風格迥異，然皆有其豐富的文化歷程。歷代常用的印材，有陶、貴金屬、玉、石、骨等，而在眾多的材料之中，印石因多樣的質地且蘊含天地文意，最令歷代文人所重視及喜愛。其中，又以福建壽山村的壽山石、浙江臨安昌化鎮的雞血石、江浙青田縣的青田石以及內蒙古的巴林石，最受文人推崇，有中國四大印石之稱。

此次印石展覽，展出了許多壽山石的作品。四石之一的壽山石，迄今發現有田黃、芙蓉、善伯、荔枝…等150餘品種，其質地溫潤而細膩，晶瑩剔透，色彩斑斕而艷麗，渾然天成。

在唐宋之間，專以壽山石雕刻的技藝逐漸成形，自明中葉後，漸受重視。至清代，壽山石中的田黃倍受皇帝喜愛，因其色彩透黃為君王之色、石材溫潤視為有德，更被譽為「石帝」；另外，芙蓉石恬淡清雅，清新脫俗，被譽為「石后」。

荔枝石潔淨輕盈，則被譽為「石妃」，為壽山石中最受喜愛的三個石種，亦衍生許多傳世之作。更因石材形狀各異，除印璽外，亦可作為石雕之用，用於觀賞、把玩、餽贈、或為珍藏，也因而將印石的用途加深積廣。

由於印石多為文人收藏把玩之用，故其中雕刻常暗藏典故，以表達祈福、祝賀、明志等寓意。除印石質美之外，雕刻家的技藝更替印章文化增添許多獨特的藝術風味。印石雕刻大致可分為圓雕、透雕及浮雕，印章上的印鈕便常運用圓雕，可供立體的觀賞，也因此更需要雕刻家對作品各面向精確把握。

而透雕又稱為鏤空雕，於把玩件中最為常見。不同於圓雕，浮雕則是須附著於物體上的雕刻方式，在西方常用於花瓶、鏡框等裝飾性的雕刻。

以刀法深淺又可分為數種類型，其中以中華文化獨有的「薄意」雕刻為入刀最淺、意象最高的技法。若將雕有薄意的印石拓於紙，即顯現出一幅水墨畫，是為兼容雕刻及繪畫的獨特技法，極具文化藝術價值。歡迎觀眾一起從印材、篆文、刻製等，欣賞印章在自然材質與人文藝術上表現出融合之美。

石韻揭諦--印石巧雕展

展期︰105年12月23日～106年3月5日

地點︰國立歷史博物館二樓精品長廊

(中時電子報)