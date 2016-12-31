減產效應 油價年線呈2009年來最大漲勢

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油價今天變動不大，然而受到石油輸出國家組織（OPEC）和其他產油國計劃下個月起減產影響，油價今年呈現2009年以來最大漲勢勢。

倫敦市場北海布倫特原油的3月期貨價格小跌3美分，收在每桶56.82美元，年線漲幅達52%。

紐約市場西德州中級原油的2月期貨價格下跌5美分，收在每桶53.72美元，年線漲幅達45%。（譯者：中央社徐睿承）1051231

(中央社)