情殺？駐巴西希臘大使遺體找到了

駐巴西希臘大使、59歲的阿密里迪斯（Kyriakos Amiridis）驚傳被情殺，妻子奧里維拉等4名嫌犯遭逮捕。(圖/美聯社)

駐巴西希臘大使、59歲的阿密里迪斯（Kyriakos Amiridis）驚傳在1輛被棄置燒毀的汽車內發現遺體，偵辦人員透露阿密里迪斯被殺的犯罪動機為情殺，警方已向法院聲請逮捕，其中包括外交官的巴西籍妻子奧里維拉（Francoise de Sousa Oliveira Amiridis）等4名嫌犯。

據中央社報導，希臘大使阿密里迪斯和妻子奧里維拉住在巴西行政首都巴西利亞，他在26日傳出失蹤，但妻子48小時後才報警，稱阿密里迪斯駕駛1輛出租汽車獨自外出，但實際上卻是在妻子的娘家被殺害，凌晨棄屍。

阿密里迪斯從去年元月起擔任駐巴西希臘大使。2001至2004年他曾擔任駐里約希臘總領事。他的外交生涯從1985年在雅典開始，曾被派駐塞爾維亞、比利時、荷蘭和利比亞。

(中時電子報)