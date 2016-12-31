12月31日各報頭版要聞

重點要聞

●過年坐捷運逛機場！機捷 春節前試營運

等了20年，機場捷運終於要通車了！機捷昨日完成履勘，交通部長賀陳旦表示，「感謝沿線居民的忍耐，好東西就要來了。」最快過年期間即可試營運。桃園市長鄭文燦則預告，過年前就會宣布試營運方案，初步規畫團體及自由行旅客各免費搭乘2周，民眾過年可以坐機捷逛機場了。

●當沖證交稅減半 實施1年

為搶救台股低迷不振的量能，行政院長林全昨拍板，台股當沖交易稅減半，降至千分之1.5，明定實施1年。金管會並公布「振興股市十箭」，包括鬆綁商業銀行投資國內上櫃股票之投資上限，而且鼓勵政府財團法人定期定額投資台股ETF，期望挹注台股動能。

●罰單飆高 柯罵：害我民調低

台北市長柯文哲最近表達爭取連任意願，昨卻憂心民調下探。北市議員日前踢爆，台北市交通事件裁決所今年前11月交通違規金額高達26億865萬元，平均每天開罰781萬、每小時32.5萬。柯文哲昨在交通會報上抱怨，今年罰26億「只是讓我民調更低而已！」要交通局限期改善裝置。但不分藍綠市議員批柯文哲這論調，根本顛三倒四！

重點要聞

●惡霸中國 封殺55藝人 吳念真 徐若瑄28組台人中鏢

北京影視單位高層取得中國文化部封殺55組藝人名單，台灣共有2名導演、6名歌手、20個樂團被點名，名導吳念真、女星徐若瑄及閃靈、滅火器等樂團都在其中，甚至還有早已解散或停止活動多年與聽都沒聽過的樂團；支持香港普選的歌手何韻詩、黃耀明、杜汶澤也在名單中。提供者稱，不少單位都收到公文，要求不得使用名單上的藝人。

●FBI揭露 俄屢竊民主黨電郵 大選遭駭 歐巴馬驅逐俄35外交官

美國政府對俄羅斯祭出制裁措施，聯邦調查局（FBI）與國土安全部也發布13頁報告，分析俄羅斯國家級駭客如何干預美國總統大選，甚至選後還持續發動攻擊。這是美國首度正式指名，民主黨全國委員會電腦系統遭竊取並發布電郵，是由俄國兩大情報機構指揮駭客攻擊。

●勞保國保雙漲 影響1349萬人

明年元旦起有多項和勞工荷包攸關的新制實施，其中基本工資月薪將由20008元調高至21009元，時薪則繼10月1日由120元調高至126元後，明年再調高至133元，估201萬人受惠。但勞保、國保等社會保險費率也將各調高0.5個百分點，一般受僱勞工平均月增31元保費支出，一般國保被保險人平均月增54元保費，合計1349萬人受影響。

重點要聞

●美河市案釋憲 捷運徵地不能變蓋商業大樓

美河市開發案，監察院對台北市府依大眾捷運法徵收民地後，於同一計畫核定土地蓋商辦大樓的法律見解與行政院相左，聲請大法官解釋。大法官昨天作出解釋，指依大眾捷運法徵收的土地，不能在同一計畫中辦理聯合開發。

●擴大範圍 國旅卡納入自由行3月上線

為避免公務員反彈擴大，並遏止網路不實謠言，行政院昨天宣布，將自由行納入國旅卡的適用範圍。不過，因報帳檢核系統趕不及建置完成，自由行要在明年三月才能正式上線。行政院發言人徐國勇昨天下午舉行記者會表示，國旅卡的消費方式，將增加自由行。新制規定的旅遊方式包括四類：第一類是供機關選擇的「團體旅遊行程」；第二類為公務人員自行選擇屬意的旅行社「個別參團」；第三類的「交通＋住宿」半自助套裝旅遊；第四類是由公務員自行規劃旅遊需求的「自由行」方式。

●「美好的仗已打過」特偵組今裁撤

成立近十年的特偵組今天裁撤熄燈，檢察總長顏大和及多位待過特偵組的檢察官都坦言：「有點感傷」，部分檢察官寫下：「美好的仗我們已共同打過，昂首闊步，不留一絲遺憾」。

重點要聞

●台股封關 政院送8紅包 被譏馬政府翻版

台股昨封關，在行政院拍板當沖證交稅減半，且加送開放證券商得辦理客戶以定期定額方式購買個別股票與ＥＴＦ等七個紅包政策下，台股昨終場大漲一○○．四一點，以九二五三．五點作收。但券商指出，成交量低迷主因在稅制不公，內外資總稅負率差二．七倍；且辦理業績發表會、海外引資、持續檢討量能等措施，幾乎是馬政府時期翻版，解決不了台股資金出走問題。

●年金改革腹案 公教所得替代率降到60％至70％

退休軍公教所得替代率偏高，部分人士的月退俸甚至與在職月薪相差無幾，造成國家財政沉重負擔，政府將在今天登場的首場年金改革分區座談會中提出改革腹案，將退休公教人員的所得替代率逐年調降到六十％至七十％之間，具體提出降到六十％、六十五％、七十％三種方案供與會人士討論。

●癱男病死床上 3兄弟遺棄致死起訴

台中市五十六歲男子陳清嚴長期臥病，八旬父母照顧他，卻因年邁而無力幫他翻身、清洗，導致全身大面積褥瘡，今年元月死亡，檢察官認為兩老照顧自己都不容易了，陳清嚴的三個兄弟也應負扶養義務，依《遺棄致死罪》起訴，三兄弟面臨七年以上至無期徒刑的重罪。

(中時電子報)