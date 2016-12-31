跨年全台溫暖舒適 晚會煙火天氣影響不大
歲末年終，全台今天瘋跨年，氣象專家吳德榮說，今晚跨年至元旦清晨天氣，台灣附近地面轉偏東風，西半部天氣穩定，全台晚會活動可不受天氣因素影響。台北晚間煙火活動受風向影響也不大。
吳德榮在洩天機教室指出，今天冷空氣再減弱，氣溫續升，東半部、北海岸雲量多有局部短暫雨，北部多雲時晴，中南部晴時多雲。全台都溫暖舒適，跨年戶外活動注意保暖。
吳德榮並表示，電腦模擬顯示，今晚台北在高度5百公尺左右，為風力稍大(約6級）的東南東風，煙火活動若在此高度以下，受到的影響應該不致太大。
吳德榮分析跨年至元旦天氣指出，東半部（東北角至恆春半島）迎風面雲很多，偶有局部短暫雨，迎曙光的活動易受雲層干擾；中央山脈各高山，高度已比大部分的雲層高，迎曙光機會較佳。各地早晚還是比較偏涼，跨年(午夜)前後的氣溫大約在17至19度；尤其新竹以南、台南以北輻射冷卻效應強(清晨的最低氣溫會降至14度至16度)，戶外活動更要注意保暖。
吳德榮表示，今天清晨新竹以南、台南以北由於近地層風力弱、天空晴朗，地表長波輻射散熱強，清晨最低氣溫大約在14至16度(新竹及嘉義14.0度、台中14.9度、)；台北風比較大，破壞長波輻射的效應，最低氣溫則在18度以上。今晨水氣已減少，只有雨量圖無法完整顯現的少量零星降雨，分布在迎風面的北海岸及大屯山區。
吳德榮根據30日晚間8時歐洲中期預報中心(ECMWF)的數值模擬指出，元旦起至下週五(1日至6日)連五天都是白天溫暖舒適、早晚稍涼的天氣；西半部晴朗穩定，高溫25至28度；東半部雲量稍多偶有局部短暫雨，高溫24至27度。僅有下週二(3日)及週五(6日)各有一小股非常微弱的東北風，使北海岸、北部山區雲量稍增多，也增加一點零星降雨機率；北台灣高溫僅略降1、2度而已，其他地區則皆未必能感受到天氣的變化。1051231
(中央社)
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