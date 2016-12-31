波蘭班機遭炸彈威脅 緊急降落

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飛往波蘭華沙（Warsaw）班機接獲炸彈威脅，迫降捷克首都布拉格，捷克警方逮捕一名波蘭人。 (圖取自/dailystar)

一架今天由西班牙飛往波蘭華沙（Warsaw）的波音737班機因接獲炸彈威脅，迫緊急降落在捷克首都布拉格（Prague），捷克警方逮捕一名波蘭人。

該機載有160名乘客，大部分是波蘭人。

(中時電子報)