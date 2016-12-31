粉絲心疼演唱會彩排摔破頭？ 唐志中這樣回應...
藝人唐志中和潘瑋柏，兩人兄弟情誼深厚，多年前不僅一起主持CHANNEL V「拍拍走」，他更在潘瑋柏首張專輯獻聲，合唱「咖哩辣椒」，默契自然不在話下，不過唐志中臉書卻自曝，竟被粉絲誤認是潘瑋柏，還關切演唱會傷勢好了沒?讓他當下尷尬到極點，但為了不讓粉絲失望，竟從頭到尾都沒否認。
唐志中透露在百貨公司電梯中，遇到從澳洲來玩的一家人，沒想到媽媽看到他時，竟興奮的用摀著嘴用英文對女兒說：「今天我們太幸運了！這位是超級受歡迎的pop star」，雖然一度讓唐志中覺得相當疑惑，當仍是禮貌性的向他們打招呼，未料媽媽下一句竟說出「他就是潘瑋柏」，當下讓唐志中是尷尬到極點，不過為了不讓這一家人失望，平常絕對會否認到底的他，加上電梯已快到抵達樓層，所以決定以微笑帶過。
未料這一家人緊接關切他的「傷勢」，頻頻追問他「對了！你的傷還好嗎？」、「你為了演唱會受的傷 我們那邊新聞都有看到！你ok了嗎」?這讓他只能尷尬笑答「everything is fine」，未料走出電梯道別後，竟又在同樓層碰到這一家人，讓她直呼「台北是有沒有那麼小啊」？但對於未否認不是潘瑋柏一事，唐志中也驕傲表示，相信自己是做對的事，因為沒讓這一家人失望。
(中時電子報)
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