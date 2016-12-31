從大衛鮑伊開始 2016年離世名人一覽

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2016年逝世的名人，左上起順時針方向依序為：大衛鮑伊、泰王蒲美蓬、拳王阿里、嘉莉費雪、古巴領導人卡斯楚、喬治麥可。（美聯社）

2016年逝世的名人特別多，這不是錯覺，而是真的。從1月英國傳奇巨星大衛鮑伊開始，到古巴領導人卡斯楚、泰王蒲美蓬，再到12月的英國男歌手喬治麥可、飾演「星際大戰」莉亞公主的女星嘉莉費雪，以下是法新社列出，2016年駕鶴西歸的名人。

●1月

－10日：英國傳奇歌手大衛鮑伊（David Bowie）在第25張專輯發行後兩天，因癌症逝世，享壽69歲。

－14日：英國演員艾倫瑞克曼（Alan Rickman）享壽69歲。他飾演角色以反派居多，像是「哈利波特」（Harry Potter）系列電影中的石內卜教授（Severus Snape）。

●2月

－16日：埃及籍外交官包特羅斯-蓋里（Boutros Boutros-Ghali）享壽93歲，在1992至1996年間曾擔任聯合國秘書長。

19日：以經典小說「梅岡城故事」（To Kill a Mockingbird）聞名的美國作家哈波．李（Harper Lee）逝世，享壽89歲。

19日：以「玫瑰的名字」等著作享譽全球的義大利作家兼哲學家安伯托‧艾可（Umberto Eco）辭世，享壽84歲。

●3月

6日：1981到1989年期間的美國第一夫人南西‧雷根（Nancy Reagan）撒手人寰，享壽94歲。

8日：英國搖滾天團披頭四（The Beatles）傳奇製作人喬治馬丁（George Martin）90歲高齡辭世。馬丁被暱稱為披頭四第5人。

26日：美國知名小說家兼詩人吉姆‧哈里森（Jim Harrison）與世長辭，享壽78歲。好萊塢男星布萊德彼特主演的電影「真愛一世情」（Legends of the Fall），就是改編自他的作品。

●4月

21日：美國歌壇傳奇人物王子（Prince）辭世，享年57歲，他最知名的歌曲有「Purple Rain」、「Girls& Boys」和「Kiss」。

●6月

3日：3度奪下世界拳擊重量級冠軍的傳奇拳王阿里（Muhammad Ali）過世，享年74歲。

●7月

2日：1986年諾貝爾和平獎得主作家埃利．維瑟爾（Elie Wiesel）辭世，享壽87歲。他也是納粹大屠殺倖存者。

2日：1978年推出的越戰電影「越戰獵鹿人」（TheDeer Hunter）大導麥可西米諾（Michael Cimino）過世，享壽77歲。

●9月

2日：自1991年烏茲別克脫離前蘇聯獨立後，就一直擔任烏茲別克總統的卡立莫夫（Islam Karimov）辭世，享壽78歲。

28日：以色列前總統裴瑞斯（Shimon Peres）辭世，享壽93歲。他因為1994年與時任以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）和巴勒斯坦領袖阿拉法特（Yasser Arafat）簽署奧斯陸協議（Oslo Accords），同年榮獲諾貝爾和平獎。

●10月

9日：波蘭導演安傑瓦依達（Andrzej Wajda）辭世，享壽90歲。他執導的「波蘭鐵人」（Man of Iron）在1981年奪下坎城影展金棕櫚獎。

13日：泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）撒手人寰，享壽88歲。蒲美蓬是全球在位時間最長的君王。

●11月

7日：加拿大籍詩人音樂家李歐納柯恩（Leonard Cohen）過世，享壽82歲。他成為1960年代反文化世代的象徵人物，代表作有「Suzanne」和「哈利路亞」（Hallelujah）。

25日：古巴領導人斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）過世，享壽90歲。據傳他躲過不可勝數的暗殺計畫，在任內總共經歷11任的美國總統，從最早的艾森豪（Dwight Eisenhower）到最後的歐巴馬。

●12月

8日：首位繞行地球軌道的美國太空人葛倫（John Glenn）病逝，享壽95歲。

18日：出生匈牙利、戀愛經歷或許比銀幕成績還耀眼的好萊塢老牌女星莎莎嘉寶（Zsa Zsa Gabor）過世，享壽99歲。

25日：英國男歌手喬治麥可辭世，享年53歲。1980年代轟合唱團（Wham）一員的喬治麥可（George Michael）唱紅多支金曲，後來單飛表現依舊出色。

27日：因在「星際大戰」（Star Wars）系列電影飾演反抗軍領袖莉亞公主（Princess Leia）成名的好萊塢女星嘉莉費雪（Carrie Fisher）辭世，享年60歲。

28日：演出過著名電影「萬花嬉春」（Singin inthe Rain）的好萊塢老牌女星黛比雷諾（Debbie Reynolds）病逝，享壽84歲。她也是嘉莉費雪的母親。

(中時電子報)