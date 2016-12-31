乘客威脅引爆 波蘭飛機緊急降落布拉格

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捷克官員指出，波蘭安特航空公司所屬1架波音（Boeing）707型飛機，今天遭遇炸彈威脅而緊急降落布拉格。聲稱要引爆身上詭雷的男性波蘭乘客已遭逮捕，機上約160人平安。

法新社報導，捷克內政部長胡凡南斯（Milan Chovanec）告訴捷克公共電視台：「威脅引爆詭雷的1名男子已遭捷克警方逮捕。」

他說：「這名波蘭籍男子跟大部分乘客沒兩樣。」不過胡凡南斯拒絕透露警方是否真的找到炸彈。

捷克航管當局發言人克里瑪（Richard Klima）告訴法新社，在機師要求下，原定從西班牙拉斯帕馬斯（Las Palmas）飛往華沙的這架安特航空公司（Enter Air）所屬飛機降落布拉格。

胡凡南斯指出，飛機降落布拉格瓦茨拉夫哈維爾機場（Vaclav Havel Airport）旁已廢棄的舊機場後，疏散機上約160名乘客，情勢安全。

他提到，乘客將在布拉格過夜，待徹底檢查後，飛機預定明天上午飛往華沙。（譯者：中央社何宏儒）1051231

(中央社)