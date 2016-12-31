聖誕燈飾引火災 2歲雙胞胎男童喪命

我要評比

聖誕樹燈飾引發火警意外，一對雙胞胎男童不幸死亡。(圖取自/CBS)

美國洛杉磯一戶住宅深夜起火，屋內一對雙胞胎男童不幸死亡、一名成年男子傷勢嚴重。初步調查指火源為人造聖誕樹及燈飾。火警發生在27日晚上，洛杉磯消防隊趕到現場破門救人，在臥室救出兩名男童、屋內一名疑似為男童父親的男子。不幸，該對2歲雙胞胎男童送醫不治，男子則臉部嚴重燒傷，送醫治療。

調查人員認為火源來自一棵人造聖誕樹上的燈飾，又指屋內的煙霧警報器早已失靈，男子親友則指因近日進行電力工程，尚未重新連接警報器。

(中時電子報)