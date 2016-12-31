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日本東海岸今晨發生規模5.5地震。（圖取自日本氣象廳）

美國地質調查所（USGeological Survey）今日指出，日本東海岸附近今天清晨發生規模5.5地震。地震深度11公里，屬於淺層地震，發生時間是當地清晨5時（台灣時間上午4時），震央在東京東南方244公里。幸無發出海嘯。

日本最近地震頻傳，3天前才在茨城縣大子鎮（Daigo）北北東方18公里處，發生規模6.3地震，未傳出傷亡。

(旺報)