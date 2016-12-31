南投集集社大造型手工皂 獲全國賽亞軍
濁水社區大學集集分校「生活自然清潔皂DIY班」學員，日前以該鎮農特產品為發想，搭配集集火車站意象作為創作題材，在全國性競賽中勇奪亞軍；鎮長陳紀衡、八張社區理事長鄧宗慶等地方人士昨前往祝賀，與學員一起體驗、分享喜悅。
「真的是精緻、饒富創意！」集集社大生活自然清潔皂DIY班獲獎分享及成果展會場中，陳紀衡、鄧宗慶、縣議員蕭志全及民進黨南投縣黨部人員，都對於學員以廢油再利用所製造的香蕉、火龍果造型之創意手工皂讚不絕口。
陳紀衡表示，該班成員是在8日參加「2016年全國盃暨世界髮型美容競技大會」中之「全國藝術手工皂靜態組」競賽，由指導老師廖廷鳳及林美妏等18名學員共同參協助完成的「我的集集蔬果情緣」在2000多個組件作品中，獲評選為亞軍。
主創者林美妏今年38歲、餐飲科系畢業，她憑著細膩的觀察力及豐富的美學感受，利用實體水果為原型、軟質矽膠翻模，果汁當色料，小心翼翼嘗試製作，歷4、5次失敗後逐漸累積心得，創作出大家連想都未曾去思考、栩栩如生的水果形創意手工皂。
(中時)
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