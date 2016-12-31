嘉莉費雪與母親 一生愛恨糾葛

電影星戰系列飾演莉亞公主的女星嘉莉費雪27日辭世，她的母親也是資深歌手的黛比雷諾隔天也撒手人寰，她們生前曾經反目卻又疼惜對方，一生愛恨糾葛，即使到最後也放不下。

還記得描述嘉莉費雪（Carrie Fisher）生平的半自傳式電影「來自邊緣的明信片」（Postcards from the Edge），當中有個母女吵架的橋段，女兒說媽媽是酒鬼，媽媽責怪女兒染毒癮，別推到她頭上，正是這對吵吵鬧鬧30年的母女檔真實寫照。

嘉莉費雪躁鬱症纏身，不過黛比雷諾脾氣也好不到哪兒去，星戰首集剛開拍時，製作費可不像當今片商抱著錢求導演盧卡斯般優渥，劇組與演員搭飛機必須坐經濟艙，黛比雷諾（Debbie Reynolds）拿起電話就痛批喬治盧卡斯，居然讓演女主角的女兒委屈到坐經濟艙，真是欺人太甚。

盧卡斯溝通無效，乾脆把電話轉給在身邊的嘉莉費雪，傳承壞脾氣的基因加上躁鬱症作祟，她對著聽筒大吼，「媽，是我要搭經濟艙的，能不能閉上妳的嘴？」。

閉嘴若使用英文shut up已有些粗俗了，更何況嘉莉費雪對著母親叫著美國國罵；即使母女倆生前針鋒相對，但當女兒心臟病發走了，作母親的想再聽一回粗鄙的「閉嘴」也不可得時，悲慟逾恆致中風不治，也跟著女兒後面撒手人寰。

若不是盧卡斯透露的秘辛，以及嘉莉費雪的半自傳式電影，真的難以想像星際大戰裡那個慧黠可人的莉亞公主，實際的個性卻像「火柴點上汽油桶」般。

嘉莉費雪的父母來頭都不小，爸爸艾迪費雪（Eddie Fisher）是1950年代紅透半邊天的男歌星，黛比雷諾則是電影「萬花嬉春」（Singin' in the Rain）的女主角。

這對銀幕情侶的結合，堪稱當年好萊塢受矚目的焦點之一，可惜心猿意馬的艾迪費雪勾搭上伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor），兩人發生婚外情的消息曝光後，當時所造成的轟動，不下於布萊德彼特（Brad Pitt）婚後移情別戀安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），於是嘉莉費雪2歲不到，父母宣告分手，美滿家庭就此破碎。

正因如此，這成為嘉莉費雪生命中無法承受之重，她後來雖因飾演「星際大戰」（Star Wars）的莉亞公主紅透半邊天，但是嘉莉費雪常說，就是這部電影使她得靠吸毒舒壓而毀了她。

尤其當嘉莉費雪罹患了躁鬱症而身心失調，拍攝「星際大戰六部曲：絕地大反攻」（Star Wars Episode VI : Return of the Jedi）時，經常在片場吸食古柯鹼，並說「雖然不喜歡古柯鹼，但誰讓她嗨，她就抓著誰，完全跟著感覺走。」

男星卡萊葛倫（Cary Grant）雖告誡黛比雷諾千萬不能讓孩子碰毒品，不過一切為時已晚，於是相依為命的母女之後展開戒毒的奮戰。

這段親情與淚水交織的回憶，日後就成為嘉莉費雪撰寫半自傳著作「來自邊緣的明信片」（Postcards from the Edge）的題材，並改編躍上大銀幕。

劇中梅莉史翠普（Meryl Streep）和莎莉麥克琳（Shirley MacLaine）競相飆戲，火花四射的交手，正是嘉莉費雪和母親割捨不了對方，彼此之間又氣又懊悔的真實人生寫照。

嘉莉費雪和母親在世時針鋒相對，又彼此難以割捨，離世只差1天，沒有白髮人送黑髮人的遺憾，如今她們都安息了，循著來自邊緣明信片的軌跡，翻越世界的盡頭。1051231

(中央社)