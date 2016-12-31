貿易戰吹號角 美雙反調查中製硬木合板

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美國國際貿易委員會（USITC）今天宣布，將對中國硬木合板產品進行反傾銷和反補貼的「雙反」調查。

USITC在聲明中表示，合理跡象顯示，中國生產的硬木合板（hardwood plywood）得到補貼，得以在美國以不公平的價格銷售，讓美國企業實質受損，委員會6名委員今天投票、全數同意將繼續對中國的硬木合板產品進行雙反調查。

硬木合板是常見的裝潢建材，常用於牆板、廚櫃、桌面，以及部分地板的材料。

美國總統歐巴馬在任期尾聲之際，美國貿易代表署（USTR）這一個月除針對中國稻米、小麥及玉米的價格支持政策狀告世界貿易組織（WTO）外，日前更將中國最大的消費者對消費者（C to C）購物網站「淘寶網」重列入販賣仿冒品、違反智慧財產權的「惡市場」黑名單上。

而總統當選人川普在競選期間就針對中國的不公平貿易多所批評，外界多認為，美中貿易2017年將難避免煙硝四起。

聲明提到，USITC做成決定後，美國商務部將繼續針對中國部分硬木合板產品展開雙反調查，預計明年2月13日針對反補貼的部分作出判定，4月27日針對反傾銷初裁。

按照慣例，一旦USITC判定中國的硬木合板有傾銷或補貼情況，美國的可能做法將包括對中國出口的上述產品祭出「懲罰性關稅」。

USITC作為獨立的準司法聯邦機構，就是專責有關貿易上的反傾銷與反補貼調查，USITC的調查報告屆時將提交給美國總統、USTR及國會。

而針對中國的硬木合板的調查報告，USITC指出，將於明年1月31日公布。

中國是美國硬木合板進口的最大來源國，USITC數據顯示，去年美國進口中國製的硬木合板金額約6億6000萬美元。1051231

(中央社)