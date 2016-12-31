雲林跨年迎元旦 夕陽煙火曙光相伴

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雲林今年的跨年到元旦，推出長達12小時的活動馬拉松，先在箔子寮送夕陽，然後到古坑劍湖山看煙火，明年元旦在西螺大橋迎曙光，要讓民眾滿載幸福迎接新年。

鑑於去年頗受好評的「通宵達旦到雲林」，雲林縣政府今年推出「吉鳴雲揚樂雲林：跨年三部曲」系列活動，要讓民眾再度留下難忘的回憶。

縣府指出，31日下午3時30分，在四湖鄉箔子寮漁港的「四湖箔子寮SONG夕陽」，一如去年有縣長李進勇薩克斯風表演，今年還有森巴舞團、烏克麗麗的演出，將讓縣民一飽耳福，並盡覽夕陽餘暉之美。

縣府並邀請民眾，來箔子寮體驗神話故事的漁村彩繪，女媧補天、封神榜、西遊記、包青天透過3D創作，躍然活現，呈現沿海漁村不一樣的風情。

晚間在古坑劍湖山世界主題樂園，「搖擺10800+跨年晚會十週年」，將讓民眾觀賞創造多項顛峰記錄的跨年煙火，在絢爛與震撼之中，擁抱新年到來。

明年元旦清晨6時在曾有「遠東第一長虹」稱譽的西螺大橋，「2017旭出虹橋，喜迎燈會」的迎晨曦及元旦健走，現場大跳「奇萌籽」舞，將讓民眾在幸福禮讚中展現新年新希望，並迎接2017台灣燈會在明年2月的到來。1051231

(中央社)