八旬老翁難敵強風 台中暖警援助就醫
全台27日明顯感受到氣溫驟降，漸漸可以感覺到冬天的氣息，而台中市區更是颳起一陣陣大風，1名年約80歲的老翁騎乘機車前往台中榮總，就被突如其來的一陣狂風給吹倒在地，這一幕正好被員警全程目睹，員警趕緊將老翁攙扶至路旁，並協助就醫。
市警局第六分局協和派出所警員陳照園，於12/27日上午8時30分許，在西屯區臺灣大道與東大路口進行交整，該路口位於重要交通要道上，車流量相當大，當日早晨吹起陣陣強風，路上行人及騎士行經時都搖搖晃晃，險象環生！
1名年約80歲的老翁獨自騎乘機車前往榮總，就在經過路口時，被突如其來的狂風給吹倒在地，下半身還遭機車壓住；當時正在路口指揮交通的陳員立即衝去將機車扶起，並攙扶老翁至路旁休息。
老翁向警方表示，當天一如往常地到榮總就醫，沒想到風勢強勁被吹倒，幸好沒有受傷，陳員初步檢視老翁並無外傷後，也陪同其至醫院就醫，化解了一場危機；事情經過全被路過民眾看在眼裡，員警的熱心舉動為寒冷的冬天帶來了一股暖流。
(中時)
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