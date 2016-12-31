秘戀關之琳？小24歲的他公開認有「女友」

關之琳爆和周覓譜出姐弟戀。(圖／翻攝自關之琳IG)

周覓告白粉絲稱有好多「女朋友」。(圖／翻攝自周覓微博)

關之琳去年和富商陳泰銘離婚，恢復單身的她，近日遭爆和「Super Junior-M 」大陸籍成員周覓疑似譜出姐弟戀，她急忙撇清，周覓經紀公司SM也稱兩人只是朋友，他當晚也在微博PO出與「女朋友」合照。

周覓29日在微博發文，認自己有好多「女朋友」，並甜喊：「謝謝你們都那麼愛我」，還附上多張和粉絲的合影，告白支持他的粉絲們，暖心舉動讓大家都紛紛留言回應，「對，我們都是你女朋友，我們真的很愛你」。

關之琳和周覓是由港星鍾鎮濤介紹認識，兩人興趣相投，不過她強調目前單身，對於這位弟弟「有發展空間再講」。

(中時電子報)