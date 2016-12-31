秘戀關之琳？小24歲的他公開認有「女友」
關之琳去年和富商陳泰銘離婚，恢復單身的她，近日遭爆和「Super Junior-M 」大陸籍成員周覓疑似譜出姐弟戀，她急忙撇清，周覓經紀公司SM也稱兩人只是朋友，他當晚也在微博PO出與「女朋友」合照。
周覓29日在微博發文，認自己有好多「女朋友」，並甜喊：「謝謝你們都那麼愛我」，還附上多張和粉絲的合影，告白支持他的粉絲們，暖心舉動讓大家都紛紛留言回應，「對，我們都是你女朋友，我們真的很愛你」。
關之琳和周覓是由港星鍾鎮濤介紹認識，兩人興趣相投，不過她強調目前單身，對於這位弟弟「有發展空間再講」。
(中時電子報)
關鍵字：周覓、關之琳、Super Junior-M
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