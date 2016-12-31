跨年夜不出門 看電視上網迎2017
跨年夜不想出門人擠人，可選擇待在家看電視或上網看跨年晚會轉播，一同迎接2017年到來。
三立都會台轉播「2017台北最High新年城」，主持人是曾國城、曾寶儀，嘻哈團體玖壹壹打頭陣，搭配台北樂府樂旗藝術團氣勢開場；歌手A-Lin唱倒數前，旅日棒球球星陽岱鋼帶領台灣運動之光許淑淨、周天成等人陪伴倒數，「搖滾天王」伍佰壓軸獻唱。
華視轉播「捷乘歡迎2017桃園跨年晚會」，主持人是黃子佼、李懿、翁滋蔓，由女子團體「S.H.E」成員Selina（任家萱）與金曲歌后彭佳慧雙壓軸演出，Selina預告將與黃子佼合唱。
「2017 花 YOUNG」台中跨年晚會分別在台中（台中洲際棒球場）及后里（麗寶樂園第二停車場）登場，以雙主場形式呈現，中視、中天綜合台轉播台中晚會，台視與中天娛樂台轉播后里現場。
台中晚會由KID、Lulu、小蝦、邵庭主持，后里現場是阿Ken、吳姍儒（Sandy）、丫頭、鯰魚哥搭檔，玖壹壹兩場都會表演，「5566」成員孫協志、許孟哲、王仁甫在后里現場壓軸登台。
民視轉播「2017台南心時代跨年晚會」，由胡瓜領軍主持群Janet、「浩角翔起」、白家綺，是「浩角翔起」成員浩子宣布明年將暫別演藝圈後首次亮相，已退休的棒球球星陳金鋒留在故鄉台南，與樂團「滅火器」陪伴觀眾倒數。
MTV轉播2017花蓮「太平洋觀光節」，由蕭敬騰領軍「獅子合唱團」壓軸開唱，今年花蓮縣政府獨家營造環場香氛情境，搭配「獅子合唱團」特色，演唱時施放森林草原原始天然香味，「獅子合唱團」將搖滾跨年夜。1051231
(中央社)
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