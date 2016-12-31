麗寶樂園跨年晚會 搭乘接駁車免塞車
台中市政府舉辦「2017花Young台中」跨年晚會將以雙主場登場，麗寶樂園第二停車場部分，大甲警分局為避免塞車困擾，實施交通疏導，呼籲民眾進入會場搭乘大眾交通工具。
為維護道路交通安全與順暢，大甲警分局呼籲民眾進入活動會場配合接駁政策，搭乘大眾公共運輸交通工具並配合警方交通疏導作為。相關疏導管制措施及搭乘資訊如下：
當日民眾可搭乘接駁車前往會場，相關接駁車資訊如下：豐原火車站，乘車地點：豐原東站；后里火車站前站，乘車地點：后里國小大門；朝馬車站，乘車地點：朝馬轉運站。烏日高鐵站，乘車地點：烏日高鐵站。
接駁時間自下午4時至凌晨2時止，約每20至30分鐘1班車。
車輛停放及臨時停車場規劃：汽車停車場部分：麗寶樂園第三停車場、麗寶樂園賽車停車場、麗寶樂園第一停車場。機車停車場部分：麗寶樂園機車停車場。
道路管制時段及範圍如下：晚會周邊禁止停車路段如下：國道1號后里交流道至月眉東路聯絡道間；月眉東路二段（月眉東路聯絡道至月眉北路間）；月眉北路（月眉東路至月眉西路間）；月眉南路（月眉東路至月眉西路間）。1051231
(中央社)
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