阿里山日出音樂會 迎接第一道曙光
2017阿里山日出印象音樂會，明年元旦清晨在阿里山森林遊樂區對高岳觀景台登場，遊客一起上山享受音樂饗宴，迎接新年第一道曙光。
2017阿里山日出印象音樂會邀請60位音樂家、演奏家登上高山演出，陣容有花腔抒情女高音黃莉錦與樂興之時管絃樂團，以及亞洲天團Sirens藍色警報人聲樂團合作，將百老匯音樂劇、流行歌曲搬上高海拔舞台。
阿里山日出印象音樂會每年吸引人潮上山跨年，今年特別準備象徵「日出」、「雲海」和「阿里山」的茶葉蛋、棉花糖與飯糰，於元旦清晨4時開始發放餐券，提供遊客享用。
阿里山上跨年低溫都在個位數，嘉義縣政府準備「一起Hot all day」暖暖包2500個和無限量供應的薑茶，活動現場拍照打卡，並上傳標記2位朋友，即可獲得1條雙人圍巾，讓民眾在寒冷高山上，感受到暖暖幸福。
主辦單位提醒遊客，當天自行開車民眾請將車輛停放在阿里山公路86.5公里至93.5公里處路邊，31日下午1時至晚上9時，以及明年1月1日凌晨3時至清晨5時，提供20人座巴士隨招隨停，免費接駁至阿里山森林遊樂區大門。
嘉義縣政府指出，避免民眾下山疲勞駕駛，明年1月1日清晨4時開始，憑駕照於阿里山接駁車轉運站發放1000瓶綠油精及1440瓶水蠻牛維他命B補給飲料，讓遊客精神飽滿駕車。1051231
(中央社)
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