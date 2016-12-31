2017台北跨年晚會 信義區停車場管制
台北市停管處今天說，因應「台北最High新年城-2017跨年晚會」活動，信義區周邊從下午5時起至隔天凌晨3時，配合實施停車管制措施，且管制區內的停車場晚間7時無法進場。
停車管理工程處表示，實施停車管制範圍包括光復南路以東，忠孝東路以南，忠孝東路5段236巷、松德路、松仁路以西，信義路、莊敬路（不含）以北所圍區域。
管制區域內路邊停車位將禁止車輛停放，停車場也會管制進出，民眾應多加留意。
停管處表示，晚間7時起停放在管制區域內停車場車輛「僅可離場、無法進場」；晚間8時起，府前、松壽廣場、信義廣場等3處地下停車場；深夜10時起，忠信地下、興雅國中、信義三張里、信義國小、災害應變中心、信義廣場等6處地下停車場出入口，實施進出管制。
停管處建議，未能在管制時間前駛離車輛，要到隔天凌晨3時後才能離場。
為配合散場接駁公車行駛，包括松德路、光復南北路、八德路4段、仁愛路、基隆路、延吉街（市民大道-信義路）、松信路（松隆路-忠孝東路）、忠孝東路5段236巷、松德路168巷（全段）等，也會實施路邊禁止停車管制。
停管處提醒民眾多加利用大眾運輸到前往活動現場，觀看表演時勿攀爬站立地下停車場人行出入口雨遮，以免發生危險，也呼籲跨年當日管制圍範內車輛儘早駛離，另行經信義區也可改道或避開周邊道路行駛，避免車輛壅塞。1051231
(中央社)
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