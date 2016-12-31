台南跨年晚會 陳金鋒陪倒數
台南「跨年三部曲」活動的第二部曲「跨年晚會」，31日晚間將於高鐵台南站前廣場舉行。晚會主持群再度由胡瓜、Janet等人擔任，並安排「台灣巨砲」陳金鋒和家鄉民眾一起倒數。
今年的台南跨年晚會卡司陣容有韋禮安、李玉璽、黃鴻升，還有「宅男女神」郭書瑤、李毓芬、曾沛慈、朱俐靜同場較勁。並安排「台語四小天王」許富凱、曹雅雯、郭婷筠、蔡佳麟合體演唱。
主持群也將使出混身解數，白家綺演出勁歌熱舞，要閃爆跨年晚會；浩角翔起則是設計一段12分鐘的組曲，配合16名舞者大陣仗演出，揚言要讓台南跨年晚會high到爆。
此外，「我的老師叫小賀」劇組人員王樂妍、Gino特別排練一段大型的開場舞蹈。跨年倒數時刻，則是邀請剛從職棒球隊退休的陳金鋒回到故鄉台南，與滅火器樂團陪民眾見證跨年時刻。
台南市政府並邀請在地企業共襄盛舉，準備百萬好禮讓參與民眾有機會把大獎帶回家；獎品包括汽車、機車、台南到大阪、台南到香港的來回機票、手機等。
台南市長賴清德說，台南跨年晚會有全台灣最棒的主持群，跨年之夜NO.1；北門送夕陽及二寮迎曙光活動也都相當獨特，希望全國民眾都能來到台南參加最棒的跨年三部曲。1051231
(中央社)
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