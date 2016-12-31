台南跨年三部曲 井仔腳送夕陽打頭陣

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台南「跨年三部曲」活動的首部曲「井仔腳送夕陽」，31日下午2時起就有節目進行，預計當天日落時間約在下午5時25分，主辦單位還規劃百人彩鹽繪金雞，與民眾一起送舊迎新。

由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「井仔腳送夕陽」，31日下午在北門區井仔腳鹽田區舉行。夕陽從潟湖區緩緩落下，搭配鹽田、海堤等景物，原本就是相當知名的美景。

雲嘉南管理處長徐振能表示，井仔腳送夕陽是台南跨年三部曲系列活動首部曲，是跨年行程中備受矚目的重點活動。今年精心規劃由TS火舞團帶來炫目火舞表演，還有鹽繪金雞特色造景。

徐振能指出，「齊心協力鹽繪金雞」活動中，邀請民眾一起共創全台唯一彩鹽繪金雞。當天下午2時開始採現場報名發放號碼牌，限額100人。將會使用多達1200台斤繽紛彩鹽，在100平方公尺的瓦盤鹽田內，齊心打造獨一無二的金雞。

雲嘉南管理處指出，活動當天將從下午2時開始進行周邊道路交通管制，管理處規劃「北門←→井仔腳」往返接駁車。根據中央氣象局資料顯示，當天日落時間預計為下午5時25分左右。民眾欣賞夕陽後，還可轉到北門水晶教堂觀賞炫目燈光秀，安排一趟北門送夕陽之旅。1051231

(中央社)