跨年煙火迎元旦 雲林體驗絢爛震撼

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今年雲林的跨年煙火迎元旦，要讓民眾體驗絢爛與震撼，古坑的高空煙火，將留下難忘的回憶景象。

古坑劍湖山世界主題樂園指出，迎接新年到來，31日推出「搖擺10800+跨年晚會十週年」熱鬧煙火秀，有跨年晚會、800秒高空環場煙火秀、800公尺煙火施放動線、10800顆高中低空煙火同時施放、全台第一雙風火輪煙火。

今年的高空煙火，將挑戰全台「五最」：面積最廣、種類最多元、施放動線最長、密集度最大、數量最多的顛峰紀錄。

跨年煙火秀特別邀請國際煙火比賽冠軍團隊操刀，打造高空環場煙火，搭配色彩華麗繽紛的環場燈光秀，要讓民眾體驗絢爛與震撼。

劍湖山世界表示，喜迎2017年及10週年跨年煙火秀，明年元旦連假1月1日及2日推出全民歡樂價優惠，並特別加碼明年元月的壽星，憑證入園只要新台幣100元的超優價，相關訊息歡迎上網查詢。1051231

(中央社)