北部跨年夜空品佳 安心觀看煙火秀

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今天就是跨年夜，不少民眾晚上將到台北101觀看煙火秀。環保署表示，東北季風持續減弱，北部空氣品質良好到普通，民眾想看煙火，能見度可以。

一年一度的跨年晚會將在今天晚上登場，不少民眾蓄勢待發等著看五彩繽紛的煙火秀。環保署監資處處長張順欽表示，東北季風持續減弱，下一波東北季風要到1月5日才會來，整體天氣穩定。跨年夜北部空氣品質良好到普通，民眾想看煙火秀，能見度可以。

不過，中南部尤其高屏空氣品質會比較差，可能達到橘色甚至紅色等級，提醒民眾注意。

此外，跨年活動雖然會吸引許多人潮，但環保署廢管處處長賴瑩瑩也呼籲，民眾跨年夜購買飲料或其他東西時，應做好垃圾分類、將垃圾丟入垃圾桶內，落實垃圾減量及環境保護。1051231

(中央社)