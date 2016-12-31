元旦假期首日上午 國1新竹南下路段龜速
今天是元旦假期第1天，根據高速公路局上午8時路況資訊，北部車流量較大，國道1號新竹南下路段壅塞，車速不到30公里。
高公局上午8時最新國道路況資訊，國1南下湖口到竹北，車速只有24公里，竹北到新竹車速34公里，國1林口到桃園車速也只有40公里。
另國5南下坪林行控中心到頭城，車流量也很大，車速為50公里，國3南港系統到木柵車速60公里以下。
高公局預測今天上午車多路段，將出現在國1南下楊梅-新竹系統、三義-豐原、彰化-埔鹽系統、北上台南-永康、東湖-大華系統、國3南下新台五路-南港系統、土城-關西、寶山-茄苳、烏日-霧峰系統、北上新店-南港系統、國5南下南港系統-坪林等路段。
今天國道疏導措施，包括：清晨6時前暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統路段8折收費、上午7時至中午12時國5南下高乘載管制、傍晚6時前國1平鎮系統南下入口封閉。1051231
(中央社)
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