台北瘋跨年 搭捷運牢記10措施

全台瘋跨年，台北捷運提醒民眾參加台北跨年晚會，牢記10項離場捷運措施，包含「分線搭乘、3線離場、列車加密班距、列車適時過站不停、車站與連通道關閉時間」等。

北市府在市府廣場前今晚舉辦「台北最High新年城-2017跨年晚會」；北捷建議民眾搭捷運到活動現場，並牢記10項措施，包含「分線搭乘、3線離場、列車加密班距、列車適時過站不停、自行車下午3時後不開放搭乘捷運、車站與連通道關閉、車站三級管制措施、博愛優先通道、重點車站加派人員、貓纜延長營運」。

北捷說，在分線搭乘部分，從板橋、新莊、蘆洲的民眾可搭板南線；從內湖、南港至活動現場，可至南港展覽館站轉板南線；從淡水、新店、中永和等地，可搭或轉乘淡水信義線，從北市文山區前往，可至大安站轉乘淡水信義線。

3線離場部分，往板橋、新莊、蘆洲地區的民眾，可由國父紀念館站進站；往內湖、南港的民眾，可由永春站進站；往淡水、中永和，可由信義安和站或象山站進站；往新店區的民眾，可由南京三民站進站。

北捷說，配合市府週邊道路分階段管制措施，台北101/世貿站4號出口從晚間10時起封閉；市政府站2號出口與轉運站鐵門從晚間9時封閉，與阪急連通道從晚間10時封閉；市政府站3號出口與微風信義連通道也從晚間10時封閉，管制區域內YouBike暫停租借。

為順利輸運參加跨年活動人潮，北捷把台北車站、市政府站、台北101/世貿站、忠孝新生站、國父紀念館站、象山站、忠孝復興站、大安站、西門站、信義安和站、永春站、忠孝敦化站等12個車站列為重點管制車站，派駐超過1500人協助疏導車站人潮，必要時啟動人潮管制措施，以維護旅客安全。1051231

(中央社)